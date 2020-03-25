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Среда, 25 марта 2020, 15:41 мск

Новости Екатеринбург

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Вслед за масками из аптек пропали парацетамол и хлоргексидин

Из аптек Екатеринбурга продолжают исчезать товары. Накануне минздрав РФ заявил, что при лечении коронавируса можно использовать парацетамол, и таблетки в аптеках уже практически не найти. Из-за коронавирусной паники исчез и хлоргексидин – этот антисептик разбирают, видимо, из-за его низкой стоимости. Причем хлоргексидин пропал не только в аптеках – косметологи жалуются, что он заканчивается у поставщиков. Медицинские маски по-прежнему в дефиците.

Добавим, в магазинах невозможно найти санитайзеры – раньше флаконы с обеззараживающей жидкостью стояли в прикассовых зонах почти всех крупных магазинов, но теперь средства нет. Но туалетная бумага и крупы, в том числе гречка, которые паникеры скупали пару недель назад, есть везде.

Екатеринбург, Елена Иванова

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,