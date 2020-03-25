Красный Крест перестал раздавать маски: они закончились

В отделении Красного Креста в Екатеринбурге закончились маски, бинты, перчатки, салфетки и прочие средства индивидуальной защиты и гигиены. Больше всего, по словам руководителя регионального отделения организации Дмитрия Вершинина, людей интересовали медицинские маски. Их были вынуждены выдавать по одной в руки. И большая часть пришедших были пожилые люди, которым рекомендовано никуда не выходить.

«Нас очень опечалило, что пришло столько пожилых. Кажется, идет какая-то паника, связанная с этими масками. Люди не очень хорошо понимают, что с ними делать, но зачем-то просят. Пришел мужчина, говорит: «У меня маме 85 лет, она неходячая, из дома не выходит, ей возьму». Но если она не выходит из дома, зачем ей маска? Другой печальный факт – были обращения от бюджетников, школы, садики. Почему у них масок нет?" – недоумевает Дмитрий Вершинин.

Кроме детских учреждений, масками интересовались представители загса, администрации Ленинского района, полиции и даже НПО автоматики – на руки представителям организаций маски не давали, но их включили в заявку. Красный Крест ждет, что у них снова появятся средства индивидуальной защиты – Вершинин не стал раскрывать, кто готов сделать поставку, но пообещал проанонсировать ее появление.

Как шла раздача масок в отделении Красного Креста, смотрите на видео.

Красный Крест раздает маски

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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