В аптеках раскупают кислород в баллончиках – на случай заражения коронавирусом

В аптеках Екатеринбурга вслед за масками, санитайзерами для рук, парацетамолом и препаратом, который, по некоторым данным, лечит от коронавируса, но может убить, стали раскупать кислород в баллончиках, передает корреспондент «Нового Дня». «Уже в начале недели был повышенный спрос на него, хотя это не самый популярный продукт, сейчас в наличии не осталось баллончиков, пока по поставкам сориентировать сложно», – сказали агентству в одной из аптек города.

В интернет-магазинах, которые специализируются на продаже лекарственных препаратов, отмечают, что доставка кислорода в баллончиках также невозможна, если его нет на складах в Екатеринбурге. «В Москве кислород есть в наличии, но доставить в Екатеринбург ни почтой, ни любой транспортной компанией не получится – это взрывоопасный продукт, легковоспламеняющийся, поэтому никто не возьмется за перевозку», – пояснили корреспонденту «Нового Дня» ретейлеры.

Спрос на кислород объясняется тем, что при развитии тяжелых форм коронавирусной инфекции появляется напряжение кислорода в артериальной крови. Об этом в интервью RT сказал главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко. В это медучреждение поступают заболевшие Covid-19 в Москве. «Есть такой термин: «сатурация» (насыщение крови кислородом, – прим. ред.). Очень большой объем легочной ткани включается в поражение, и легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию – перенос кислорода извне в кровь», – рассказал он.

«Коммерсантъ» опубликовал приказ № 230 главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором сказано: «Если у пациента температура меньше 38,5 градуса, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 остается дома».

Екатеринбург, Елена Сычева

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