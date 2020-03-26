Оперштаб рассказал о состоянии уральцев, подхвативших коронавирус

В Свердловской области зарегистрировано 20 случаев заболевания Covid-19 – семь из них подтвердили за последние сутки. По данным регионального оперштаба, все новые заболевшие находятся в больнице № 40 Екатеринбурга, контактировавшие с ними близкие помещены в инфекционное отделение городской больницы № 6.
У троих заболевших коронавирусом состояние средней тяжести, у одного из них врачи фиксируют положительную динамику. Состояние остальных удовлетворительное. Необходимости в реанимации или в подключении к аппарату ИВЛ ни у кого из пациентов нет.
Екатеринбург, Елена Иванова
Екатеринбург. Другие новости 26.03.20
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