В Екатеринбурге продают маски по 60 рублей за штуку (ФОТО)

В аптеках Екатеринбурга по-прежнему нет медицинских масок, но ими начали торговать киоски. Причем с явным завышением цены. «Новый День» обнаружил в продаже одноразовые маски по 60 рублей за штуку. По последним данным УФАС Свердловской области (с 02.03.2020 по 22.03.2020), в регионе средняя розничная стоимость масок составляет от 5 до 11 рублей.

В пресс-службе управления отметили, что постоянно ведут мониторинг цен и будут реагировать на нарушение антимонопольного законодательства не только применительно к аптекам, но и в случае завышения цен в торговых точках, не относящихся к фармацевтическим. В УФАС также рассказали, что в регионе медицинские маски в наличии есть, но есть ли они в Екатеринбурге, выяснить не удалось – отдельной статистики по городам антимонопольщики не ведут.

Добавим, в продаже стали появляться тканевые маски, их продают как в магазинах, так и на сайтах бесплатных объявлений.

Как выяснил «Новый День», в екатеринбургских аптеках закончились не только маски – обеспокоенные пандемией скупают парацетамол, хлоргексидин и даже баллоны с кислородом.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

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