Кто будет работать, а кто пойдет отдыхать: рецепты бизнеса и советы юриста о «путинских каникулах» (ВИДЕО)

Россия готовится к внезапным каникулам, которые президент объявил как средство борьбы с коронавирусом. Предприятия, за некоторым исключением, должны дни с 30 марта по 3 апреля установить нерабочими, но сохранить зарплату. У руководителей бизнеса, да и у сотрудников, это вызвало вопросы: кто обязан не работать, как это будет контролироваться, где взять деньги и что будет, если продолжать работу.

Как пояснил «Новому Дню» юрист адвокатской конторы «Магнат» Тихон Мехонцев, указ обязывает работодателей устроить выходные дни – исключением станут предприятия непрерывного цикла, аптеки, продуктовые и другие, особо отмеченные в указе. Но работать можно – для этого работодатель должен получить письменное согласие сотрудников. Эта норма действует в любые другие выходные дни, но не всегда работающие по выходным предприятия ее соблюдают. «Указ выпустили из-за коронавируса, возможно, надзорные органы проявят излишнее внимание и будут проверять, было ли письменное согласие. Рекомендую работодателям подготовиться», – прокомментировал юрист. Он также напомнил: если предприятие по графику должно платить зарплату на следующей неделе, то по ТК рассчитаться необходимо до наступления «путинских» выходных, то есть в четверг-пятницу.

Промышленные предприятия с непрерывным циклом работы останавливаться, конечно, не будут – в президентском указе это оговаривается. В Свердловской области ряд крупных предприятий на этой неделе начали отправлять некоторых сотрудников на удаленку. Так, например, сделал Уральский завод тяжелого машиностроения. Как рассказала руководитель отдела по работе со СМИ Элла Бидилеева, дистанционно уже работают около 90 человек: экономисты, менеджеры по продажам и другие сотрудники, которые могут выполнять свою работу из дома. Как предприятие будет работать следующую неделю, еще решается. В пресс-службах «ВСМПО-Ависмы», «Евраза», УГМК, ПНТЗ «Новому Дню» сообщили, что график работы на следующую неделю еще утверждается. Сотрудник одного из заводов в Екатеринбурге на условиях анонимности рассказал, как руководство планирует «компенсировать» недельные каникулы: «Наши начальники предупреждают, что мы, возможно, потом по выходным будем работать за эту неделю. Это неофициально, пока ждем письмо», – поделился сотрудник завода.

Банковские операции проводиться будут. Центробанк опубликовал график функционирования платежной системы Банка России, есть корректировки, такие же, какие бывают в новогодние каникулы, но люди этого не ощутят, переводы совершаться будут. Что касается непосредственно работы отделений, то вопрос решается в конкретном банке. Так, в пресс-службе «Альфа-банка» заявили, что деятельность организации будет вестись в штатном режиме, график работы отделений как для физлиц, так и для бизнеса не изменился. В пресс-службе Сбербанка отметили, что график работы отделений будет утвержден и опубликован завтра.

Торговые центры закрыться должны – причем не с 30 марта, а с 28-го, об этом стало известно во время подготовки публикации: губернатор Свердловской области издал соответствующий указ. Однако в самих ТРЦ пока не могут дать никаких пояснений. Так, в отделе маркетинга «Алатыря» сообщили, что комментариев о закрытии пока нет. Представитель компании «Малышева, 73» Илья Клюжин коротко заметил, что «Гипербола» будет работать и в «Гринвиче», и в «Пассаже». От того, как будут работать ТЦ, зависят и их арендаторы. «Мы планировали работать, но сейчас ждем пояснений от торгового центра», – рассказала владелица кафе в ТЦ «Большой». Впрочем, кафе, согласно указу, закрыться тоже должны – и для них это будет серьезный удар, общепит уже несет потери.

Ресторатор Кирилл Шлаен (заведения «Агонь», Pinzeria Bontempi, Double Grill & Bar) отметил, что работать будет в соответствии с указом. «Мы закрываем гостевые залы, но сохраняем работу по доставке блюд», – отметил он. О бизнес-центрах в указе ничего не говорится, но арендаторы переживают. «Я ИП, работаю сама на себя. Конечно, я не думаю прекращать работу на неделю. Ситуация сложная, а за аренду мне платить все равно надо, арендодатель размер арендной платы не снижает. Но я работаю в бизнес-центре, главное, чтобы он не закрылся», – рассказала мастер по маникюру.

Руководитель портала «Геометрия» Александр Нагорный отметил, что на его сфере «путинские каникулы» не скажутся. «Геометрия» – фотоакадемия и информационный ресурс, где публикуются фото мероприятий. Вечеринки из-за коронавируса отменились, школа тоже не работает. «Геометрия» развивает направление, которое раньше основным не было, – создание приложений для рестораторов, которые делают доставку еды. Плюс фотографов обучают работе со стоками, чтобы они могли как-то заработать. «Предложение президента, я как понимаю, касается госструктур большей частью. Работодателю как-то придется платить… У нас сотрудники на удаленке, и они не работают пятидневку по восемь часов, у них график фрилансеров. Мы на последнем издыхании пытаемся что-то делать», – поделился Александр Нагорный. Некоторые предприниматели (по понятным причинам, на условиях анонимности) говорят, что вместо недельных каникул думают увольнять сотрудников – но фиктивно. Делать это будут по согласию с сотрудниками, человек фактически будет получать зарплату, но в конверте. «Это не очень честно, но альтернатива – настоящее увольнение. А так сэкономим на налогах, сможем платить большему числу людей», – поделился один из бизнесменов.

«Новый День» опросил людей на улице, как они относятся к неожиданным недельным выходным. Оказалось, что есть и бизнесмены, которые решение президента поддерживают. Но многие против.

Россияне о длинных выходных

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Владислав Тринько, Антон Отман, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

Среднеуральскую птицефабрику вновь заподозрили в сливе помета на поля (ФОТО). / Куйвашев приказал приостановить работу кафе, ресторанов, ночных клубов и ТЦ (ДОКУМЕНТ). / «А точно выборы будут?» – члена облизбиркома напугал коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»