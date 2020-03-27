ЦПКиО все-таки полностью закроют на карантин

Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского все-таки будет полностью закрыт с 28 марта по 6 апреля.

Об этом сообщила на своей странице в инстаграме директор ЦПКиО Екатерина Кейльман. «Дорогие жители Екатеринбурга! Мы приняли непростое, но необходимое для нашей общей безопасности решение: с 28 марта по 6 апреля вход в парк будет полностью закрыт. Мы надеемся, что эти меры помогут нашей стране преодолеть пандемию коронавируса Covid-19 и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Благодарю за понимание и от лица всей команды парка просим: #останьсядома», – написала Кейльман.

Между тем всего несколько часов назад в ЦПКиО говорили «Новому Дню», что входы в парк закрываться не будут, руководство закроет только «свои» аттракционы и точки питания. «Мы рекомендуем коммерсантам закрыть и свои аттракционы, но это на их совести. В парке фактически работать будет только туалет. И еще детская площадка, там проводится обязательная санитарная обработка», – гласила предыдущая версия комментария.

Напомним, с 28 марта в Екатеринбурге будут закрыты кафе, торговые центры, фитнес-залы. В указе губернатора ничего не говорится о парках.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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