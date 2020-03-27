Уральские буддисты не будут принимать гостей во время карантина

Буддийская община «Шедруб Линг», которая расположена близ Качканара, заявила, что поддержит ограничительные меры, принятые властями Свердловской области.

«В связи с просьбой правительства Свердловской области мы приостанавливаем прием гостей до 5 апреля включительно», – написали буддисты на своей странице в соцсети.

Ранее монастырь принимал гостей на экскурсии и на медитативные практики.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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