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Пятница, 27 марта 2020, 14:07 мск

Новости Екатеринбург

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Уральские буддисты не будут принимать гостей во время карантина

Буддийская община «Шедруб Линг», которая расположена близ Качканара, заявила, что поддержит ограничительные меры, принятые властями Свердловской области.

«В связи с просьбой правительства Свердловской области мы приостанавливаем прием гостей до 5 апреля включительно», – написали буддисты на своей странице в соцсети.

Ранее монастырь принимал гостей на экскурсии и на медитативные практики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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