Уральские буддисты не будут принимать гостей во время карантина

Буддийская община «Шедруб Линг», которая расположена близ Качканара, заявила, что поддержит ограничительные меры, принятые властями Свердловской области.
«В связи с просьбой правительства Свердловской области мы приостанавливаем прием гостей до 5 апреля включительно», – написали буддисты на своей странице в соцсети.
Ранее монастырь принимал гостей на экскурсии и на медитативные практики.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 27.03.20
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