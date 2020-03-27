В мэрии ждут жалоб на работодателей, заставляющих людей работать на следующей неделе

Оперативный штаб Екатеринбурга по профилактике распространения коронавируса решил открыть горячую линию для сообщений о нарушении указа президента о нерабочих днях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, по телефону 304-12-18 екатеринбуржцы смогут рассказать о работодателях, которые в нарушение указа президента РФ Владимира Путина заставляют сотрудников выходить на работу с 30 марта по 3 апреля.

Руководитель штаба, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, особо подчеркнул, что любой работник имеет право на объявленные выходные с полной оплатой.

«Режим самоизоляции и нерабочую неделю, объявленные президентом России, никто не вправе отменить. Если работодатель не обеспечит своим работникам выходные с 30 марта по 3 апреля, то его ждут санкции со стороны правоохранительных органов», – заявил градоначальник.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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