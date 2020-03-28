Коронавирусный карантин не приведет к всплеску рождаемости

Ограничения на передвижение и развлечения во время карантина по коронавирусу не приведут к росту рождаемости. К такому выводу пришли специалисты Йельского университета.

Статистика говорит о том, что после различных кризисов типа землетрясений, чумы, лихорадки Эбола, голода, которые сопровождаются массовой гибелью людей, рождаемость всегда снижается. Однако через десять-одиннадцать месяцев после окончания травмирующих событий она постепенно увеличивается и возвращается к своему первоначальному уровню.

Самые крупные показатели по падению рождаемости в 20 веке были зафиксированы после землетрясения в Токио в 1923 году, террористических актов 11 сентября в США и испанского гриппа.

Акушеры-гинекологи Екатеринбурга не дают однозначной оценки, насколько безопасно беременеть на фоне пандемии коронавируса. Пока нет четкой информации о том, насколько опасно болеть коронавирусом нового типа для будущей матери и для плода. Так же нет данных о том, передается ли COVID-19 внутриутробно или от матери к ребенку.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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