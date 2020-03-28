В Свердловской области вылечилась первая пациентка с Covid-19

В Екатеринбурге была выписана из больницы первая пациентка с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа».

«Профессионализм врачей позволил в короткие сроки поставить женщину на ноги, предупредив развитие осложнений. Пациентка полностью излечилась и сегодня покинула стены горбольницы», – рассказали в екатеринбургской больнице № 40, где пациентка проходила лечение.

Напомним, несколько часов назад сообщалось, что на Средний Урал приходится 24 выявленных пациента с Covid-19. Все они проходят лечение в инфекционном отделении. Летальных случаев в регионе нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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