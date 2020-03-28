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Суббота, 28 марта 2020, 16:25 мск

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Роспотребнадзор опечатал «Леруа Мерлен» за неповиновение указу губернатора

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что гипермаркет «Леруа Мерлен» не закрылся, несмотря на указ губернатора Евгения Куйваешева. Об этом «Новому Дню» рассказали в оперативном штабе по региону.

Выехавшая на место контрольная группа обнаружила в торговых центрах и продавцов, и покупателей. Причем представители магазина заявили, что они продают товары первой необходимости, поэтому могут продолжать работать.

«Руководству гипермаркета вручен протокол о временном запрете деятельности на период нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля. Вход в торговый зал опечатан, оставлены три кассы, перед которыми выставлен товар первой необходимости», – сказали в оперштабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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