В Екатеринбурге заработали магазины, закрывавшиеся на карантин (ФОТО)

Большинство магазинов, которые закрывались на карантин после указа губернатора, спустя сутки снова заработали. Постановление Правительства РФ о перечне товаров первой необходимости фактически аннулировало предыдущий запрет, большинство торговых точек могут продолжать работать.

28 марта закрылись магазины, почта, театры

Так, сегодня снова открылись магазины «Леруа Мерлен», которые накануне опечатали сотрудники Роспотребнадзора. «Дорогие клиенты, магазины Леруа Мерлен работают для вас с 8:00 до 20:00 в соответствии с распоряжением Правительства РФ #762-р от 27.03.2020. Товары, реализуемые в наших гипермаркетах, входят в перечень товаров первой необходимости», – сообщает сеть на своей странице «ВКонтакте». Указывается так же, что внутрь будут пускать ограниченное число клиентов в зависимости от размеров магазина. «Новый День» сегодня утром уточнил в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области и в оперштабе, как РПН отнесся к открытию магазина, однако ответ до сих пор не поступил.

Основатель магазина «Норд» Илья Борзенков закрывал свои торговые точки, но после выхода постановления правительства вновь открыл – бытовая техника попала в перечень товаров первой необходимости.

Магазин вчера закрылся Но сегодня снова заработал

В магазине «Кировский» на этаже промтоваров открыты отделы с семенами, шампунями, детскими товарами. Один отдел, где продается одежда, закрыт, другой аналогичный работает – хотя не должен. Открыты также магазины оптики.

Работают садово-огородные магазины, где продают «первой необходимости» инвентарь. Открыты киоски Роспечати – кроме печатных газет там продают спички, туалетные принадлежности и другие товары из перечня. Впрочем, кое-какие точки, не попавшие в правительственный список, также решили не закрываться: мы обнаружили открытую сауну в центре города и ломбард на ЖБИ.

Напомним, в перечень товаров первой необходимости вошли 23 категории, причем если магазин продает хоть что-то из списка, то ему можно реализовывать и другие товары.

– детские товары,

– мыло и моющие средства,

– санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности,

– средства индивидуальной защиты,

– медицинские изделия и дезинфицирующие средства,

– зоотовары,

– бензин,

– дизельное топливо и газ,

­– автозапчасти,

– электрическое оборудование и кабельная продукция,

– бытовые приборы,

– оборудование компьютерное, электронное и оптическое,

– садово-огородный инвентарь,

– стройматериалы и инструменты,

– санитарно-технические изделия,

– товары для предупреждения пожаров,

– печатные издания,

– спички,

– свечи,

– похоронные принадлежности,

– очки и линзы,

– табачная продукция,

– товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Екатеринбург, Елена Иванова

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