Уральцы отправились массово «изолироваться» на шашлыки (ФОТО)

К началу нерабочих из-за коронавируса дней в Свердловской области установилась теплая погода. И уральцы отправились отдыхать на природу. При этом в популярных местах – скопление машин.

Как рассказал «Новому Дню» очевидец, приехавший на порог Ревун, вдоль берега припарковано много машин, есть даже палатки, люди жарят мясо. «Новый День» ранее спрашивал в МЧС, предполагают ли они разгонять компании шашлычников, так как в первую очередь нерабочие дни объявили, чтобы люди находились дома в изоляции. В МЧС заявили, что оснований для таких проверок нет, но будут ориентироваться по ситуации.

Правительство РФ рекомендовало регионам закрыть места массовых скоплений людей, в том числе и парки, но в указе губернатора Свердловской области про парки ничего не сообщается. В Екатеринбурге руководство ЦПКиО решило закрыть парк. В других местах не будут проводиться экскурсии и работать кафе.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.20

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