Для пациентов больниц ввели анкетирование про коронавирус (ФОТО)

В Екатеринбурге медицинские учреждения, которые не отменили плановый прием пациентов, ввели анкетирование. Опросный лист для сбора эпидемиологического анамнеза включает в себя пять вопросов о контактах пациента с людьми с симптомами ОРВИ, с теми, кто недавно вернулся из-за рубежа, или с теми, у кого лабораторно подтвердили коронавирус нового типа. Опрашиваемых просят указывать, с кем именно контактировали пациенты и когда.

Напомним, свердловский минздрав выпустил в субботу приказ, в котором рекомендовал всем медицинским учреждениям вне зависимости от формы собственности отменить плановые приемы и плановые операции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.20

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