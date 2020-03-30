В Екатеринбурге выписали еще двоих вылечившихся от коронавируса

Сегодня стало известно, что еще двух пациентов, лечившихся от коронавируса, выписали. Из больницы также отпустили 12 человек, которые контактировали с заболевшими. Официально подтверждено, что они не являются носителями вируса. Об этом в инстаграме сообщил губернатор области Евгений Куйвашев.

Отметим, по данным оперштаба, серьезные опасения вызывает состояние одного из пациентов, находящихся в больнице № 40 Екатеринбурга. «Наибольшие опасения нам внушает состояние одного пациента, который сейчас находится на искусственной вентиляции легких. У него есть сопутствующие заболевания», – рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Всего в больнице трое «тяжелых» пациентов, у двух состояние средней тяжести. В выходные стало известно о первом случае, когда вылечившуюся от Covid-19 выписали из больницы.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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