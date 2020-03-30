Медработников старше 65 лет на неделю отпустили домой

В Екатеринбурге медицинских работников 65 лет и старше отпустили с работы до следующего понедельника.

Как сообщили «Новому Дню» в горздраве, некоторые пожилые медики сейчас находятся на больничном, кто-то взял отпуск, кто-то отгул.

Кроме того, по данным источников агентства, на домашнюю изоляцию отправили не только пожилых врачей муниципальных больниц, но и медсанчасти ГУ МВД Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, в котором рекомендует уральцам старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля обеспечить себе самоизоляцию на дому. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он пояснил, что если пенсионер работает, то ему будет оформлен больничный. Исключения могут быть сделаны для тех специалистов, чье нахождение на рабочем месте является критичным для производства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

В Екатеринбурге выписали еще двоих вылечившихся от коронавируса. / Патрулирование, сирены и разъяснительные беседы – как в Свердловской области борются с коронавирусом. / Русский врач из спецмиссии в Бергамо рассказал, почему в Италии болеет так много людей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»