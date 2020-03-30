Хроники карантина – на улицы снова вернулись люди (ФОТО)

Несмотря на рекомендации властей не покидать свои дома, жители Екатеринбурга в первый нерабочий понедельник «путинских» каникул отправились гулять, передает корреспондент «Нового Дня». В парках и скверах довольно много родителей с детьми, спортсменов, бегунов и просто праздных граждан, отмечающих пивом теплый выходной день. Люди гуляют на набережной Городского пруда, в сквере у Драмтеатра, на набережной Исети за полпредством.

Вместе с тем, как рассказали «Новому Дню» жители города, в одном из дворов жилых домов детскую площадку огородили специальной лентой, чтобы люди не выходили туда, однако спустя непродолжительное время ленту оборвали – и на качели и горки снова пришли дети с родителями.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Салинвачук

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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