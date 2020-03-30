ПНТЗ увез часть сотрудников на месячную изоляцию в загородный ФОК, но уже сегодня их вернут домой (ФОТО)

Первоуральский новотрубный завод подготовил резерв работников на случай развития эпидемии коронавируса на территории предприятия. Предприятием был организован проект «Чистая смена», в рамках которого группу работников ПНТЗ планировалось изолировать за городом в ФОКе «Гагаринский» примерно на месяц, об этом корреспонденту «Нового Дня» сообщил источник. В трудовой резерв вошли сотрудники-многостаночники – люди, имеющие несколько специальностей. Эти работники должны были заменить на непрерывном производстве заболевших, если такие появятся.

Со всего предприятия были отобраны порядка 200 человек. Сегодня утром состоялся их общий сбор возле ДК ПНТЗ. Каждый заводчанин прошел медосмотр: осмотр горла, измерение температуры и опрос на наличие жалоб. Позже к дворцу культуры подъехали два больших автобуса. К ним подошли молодые люди, чтобы продезинфицировать перила и салон транспортного средства.

Людей доставили в ФОК «Гагаринский» в два рейса. Как рассказал источник агентства, сотрудники ПНТЗ успели распаковать чемоданы и пообедать. После произошел общий сбор в кинотеатре ФОКа. Там новотрубникам объявили, что «Гагаринский» попал в список учреждений, которые нужно изолировать от людей, потому закрывается, рассказал собеседник «Нового Дня». Уже сегодня вечером всех прибывших заводчан доставят обратно в город.

В пресс-службе ПНТЗ ситуацию прокомментировали следующим образом: «В компании прорабатываются дополнительные меры, направленные на снижение рисков распространения короновирусной инфекции и уменьшения потенциального негативного влияния пандемии на бизнес компании. Одна из возможных мер – обеспечить наличие поддерживающих режим самоизоляции «чистых смен» работников, которые в случае неблагоприятного развития событий смогут заменить бригады с выявленными заболевшими сотрудниками на непрерывных производствах предприятий, остановка которых невозможна», – сообщают «Новому Дню».

Первоуральск, Владислав Тринько

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