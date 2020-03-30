Помощь только для стариков, многодетных и инвалидов – закрытым на карантин отказано в поддержке

Свердловские власти объявили, что каждый, кто оказался в самоизоляции, может рассчитывать на помощь в бытовых вопросах, которые нельзя решить, не выходя из дома. От Роспотребнадзора по линии МЧС даже прошла соответствующая СМС-рассылка. «Если в режиме самоизоляции у вас появились трудности с бытовыми вопросами, обращайтесь на телефон горячей линии, размещенный на сайте муниципального образования», – сказано в сообщениях, которые получили свердловчане.

Но фактически далеко не все, кто вынужден находиться в условиях жесткой изоляции, может рассчитывать на помощь властей. «Это касается людей старше 65 лет, многодетных семей, граждан с ограниченными возможностями, которые по медицинским показаниям находятся в режиме самоизоляции. То есть тех, кому нужна помощь волонтеров. Если это взрослый платежеспособный и дееспособный человек, то у него есть возможность воспользоваться онлайн-сервисами. Внимание волонтеров в первую очередь – тем, кто этого по объективным причинам сделать не может», – сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе.

Там также рассказали, что вчера на горячую линию обратились 303 человека, из них 35 заявок находятся в работе, 154 выполнены, 40 уже неактуальны (помогли соседи или родственники), а еще 74 заявки были отклонены. «Это когда при звонке выясняется, что заявитель просит ему помочь доставить то, что волонтеры не могут доставить, например, алкоголь», – отметили в оперштабе, пояснив, что, в основном, люди заказывают лекарства и продукты.

Как быть тем, кому запрещено подкидать квартиры и контактировать с людьми, например, с доставщиками, неизвестно. Равно как и неясно, как могут граждане, оказавшиеся в 14-дневной изоляции, выносить мусор, выгуливать собак, и так далее, не нарушая запрета.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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