«Почта России» снизила стоимость доставки на дом до 100 рублей

«Почта России» в крупных городах ввела новую услугу – теперь можно заказать за 100 рублей доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений, а не только экспресс-почту и коммерческие посылки. Заказать ее можно на сайте или в мобильном приложении.

Как сообщает пресс-служба почты, услуга будет доступна только в крупных городах.

«Почтальоны и курьеры «Почты России» могут доставить клиентам в крупных городах на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами, – говорится в официальном сообщении компании. – При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента будет снижена со 199 до 100 рублей. Оформить доставку можно в мобильном приложении «Почты России» или на сайте pochta.ru. Доставку отправлений весом до 2 кг можно также заказать по телефону контактного центра: 8-800-1-000-000».

До введения новых правил курьеры доставляли только экспресс-почту и коммерческие посылки, а почтальон мог принести на дом только международные мелкие пакеты.

Для отправки EMS-отправлений клиентам тоже необязательно выходить из дома. В мобильном приложении и на сайте можно вызвать курьера, который по приезде оформит отправку и примет оплату.

Добавим, что условия доставки изменили и крупные онлайн-магазины. Ozon временно закрыл часть пунктов выдачи, особенно те, где были примерочные. Сейчас сервис предлагает выбрать из сокращенного числа пунктов, либо выбрать доставку до двери (платно). Также закрыты некоторые постаматы, которые располагались в закрытых ныне магазинах.

Wildberries тоже закрыл пункты выдачи товара, заменив их бесплатной курьерской доставкой. Сервис обещает, что доставка будет бесконтактной – курьеры оставят товары у двери и позвонят клиенту. После примерки не подошедшие вещи можно вернуть в ближайший работающий пункт выдачи (работают только на прием), либо вызвать курьера. Добавим, что сервис теперь работает только по предоплате. Кроме того, многие постоянные клиенты жалуются на снижение размера личных скидок.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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