Почтовые отделения не будут работать по выходным, а почтальоны займутся доставкой продуктов

Почтовые отделения в Свердловской области переходят на пятидневный режим работы. В выходные будут работать только пять отделений в Екатеринбурге и одно в Нижнем Тагиле. Почта усилила работу по доставке посылок, а также начала развозить продукты. На дому можно оплатить штрафы, налоги, и услуги ЖКХ.

С сегодняшнего дня почтовые отделения в Свердловской области не будут работать по выходным. Это коснется всех городских отделений, кроме шести – они продолжат принимать клиентов в субботу и воскресенье. Речь идет об отделениях в Екатеринбурге (Главпочтамт, отделения на проспекте Сахарова, улицах Титова, Бебеля, Индустрии) и Главпочтамте в Нижнем Тагиле.

«Во всех отделениях теперь действуют ограничения по количеству человек. Мы запускаем столько человек, сколько работает окон. Остальные будут ждать на улице. В помещениях проводится регулярная уборка, дезинфекция. На входе есть дозатор с антисептиком», – рассказал сегодня на онлайн-пресс-конференции в ТАСС директор макрорегиона «Урал» «Почты России» Дмитрий Киселев.

Спикер посоветовал всем клиентам оставаться дома и пользоваться дистанционными услугами почты. Напомним, ранее сообщалось, что за 100 рублей можно заказать доставку посылок и отправлений на дом. И сейчас за один день «Почта России» в Свердловской области доставляет больше посылок, чем раньше за месяц.

«Приведу пример. Раньше за неделю мы доставляли 70-100 отправлений на дом. А за прошлую неделю доставили более 11 тысяч посылок, – рассказал Дмитрий Киселев. – Всего в неделю поступает 90 тысяч пакетов и посылок. С другими отправлениями – свыше 260 тысяч».

Также на дому можно оплатить услуги ЖКХ, штрафы, госпошлины. У сотрудников почты есть с собой аппараты для оплаты. Еще одна услуга, которую может оказать почтальон, – доставка продуктов на дом.

«У сотрудников есть с собой перечень продуктов, которые можно заказать. Цены у нас доступные, я бы даже сказал, низкие. И эта услуга стала пользоваться популярностью в нынешних условиях», – отметил спикер.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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