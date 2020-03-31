Дерматолог: почему нельзя пользоваться обычным кремом для рук и как уберечь кожу от инфекции после постоянного мытья

Люди, следующие рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавируса, стали чаще мыть руки, чтобы не подхватить новую болезнь. Это положительно сказалось, например, на статистике заболеваний кишечными инфекциями – она упала в 1,6 раза. Но есть и негативный эффект от соблюдения этой рекомендации – многие люди уже почувствовали, как кожа рук стала сохнуть, шелушиться, у некоторых людей появились микротрещины и цыпки. Врач дерматокосметолог клиники Smart Aesthetics Гюльнара Фимочкина рассказала «Новому Дню», что делать, чтобы не навредить себе.

«Проводить обработку кожи необходимо для защиты от инфекции, но так как она тщательная, плюс используются антисептики, происходит обезвоживание здоровой кожи. Мы ощущаем сухость, шелушение, могут появляться трещинки. Дело в том, что мы смываем липидную пленку средствами с антибактериальными веществами, например, мылом, и средствами-антисептиками. Липидная пленка защищает нас от вторичной инфекции. Наша задача – ее восстановить. Лучше всего – специальными медицинскими эмолентами, которые дерматологически протестированы. Здоровую кожу можно увлажнять и обычным кремом для рук, но поскольку сейчас она страдает больше, стандартные средства могут вызывать повышенную чувствительность кожных покровов или аллергическую реакцию», – рассказала собеседница «Нового Дня».

По ее словам, можно пользоваться как синтетическими, так и натуральными эмолентами, которые позволят восстановить защитную гидролипидную пленку. «Они безопасны в применении, потому что проходят дерматологический контроль. Средства представлены у разных производителей – A-Derma, La Roche, Bioderma, «Локобейз», «Эмолиум», и так далее», – отметила она.

Также Гюльнара посоветовала использовать не обычное мыло, а масло-эмульсию или крем-мыло, которые прошли дерматологический контроль, чтобы более мягко очищать кожу.

По словам дерматоксометолога, частое мытье рук у тех, кто страдает заболеваниями кожи, например, атопическим дерматитом или псориазом, может спровоцировать обострение. «В таком случае потребуется консультация специалиста и назначение медикаментозной терапии, которая должна быть согласована с врачом», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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