Роспотребнадзор: в России создан высокоточный тест на коронавирус

Сотрудники центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Он уже прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования в Российской Федерации. Новый тест чувствителен и позволяет выявлять SARS-CoV-2, дифференцируя его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также от MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром).

«Массовое тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у которых заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их. Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, коммерческие лаборатории стали предлагать пациентам ПЦР-тестирование проб, но этот метод не является высокоточным, поскольку не умеет отличать один тип коронавируса от другого. Этим же методом до последнего времени пользовались в клиниках, куда доставляли граждан с подозрением на Covid-19, – при положительном результате анализы отправляли в новосибирский «Вектор», чтобы удостовериться, действительно ли это новый коронавирус из КНР или другой вид.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее призывал страны «не прятать головы в песок», а усилить меры по выявлению зараженных коронавирусом. «Мы не сможем остановить эту пандемию, если не знаем, кто инфицирован. При этом мы не видим усиления мер по тестированию, изоляции заболевших и выявлению контактировавших с ними. Наш призыв к странам прост: тестируйте, тестируйте и тестируйте», – сказал он на брифинге накануне.

В Роспотребнадзоре Свердловской области еще две недели назад придерживались иной позиции. Глава ведомства Дмитрий Козловских говорил, что массовые анализы неэффективны. «Предвижу вопросы о том, почему мы не тестируем всех. В сегодняшних условиях установлено, что наиболее эффективна работа с группами риска, эффективнее не распылять силы и средства на тотальное обследование, а поработать там, где высоки риски, – больные или вернувшиеся из неблагополучных стран, если мы эти категории обследуем, мы снимем наибольшее число рисков. К тому же, по последним данным, однократное отрицательное исследование не гарантирует отсутствия коронавируса. Поэтому в медучреждениях тестируют по схеме – в определенные дни – и мы не можем обеспечить всех обследованием, потому что это не эффективно», – говорил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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