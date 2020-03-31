Павел Креков: «По спорту вне места жительства надо сделать двухнедельный перерыв»

Замгубернатора Павел Креков сегодня впервые провел брифинг для журналистов в интернете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие вопросы, которые СМИ посылали в региональный штаб, остались без ответов – в частности, интересующий всех вопрос, что будут делать с нарушителями карантина. Зато Креков ясно выразил позицию по поводу пробежек недалеко от дома. «Давайте пока перенесем всю физическую активность по месту жительства, сделаем как минимум двухнедельный перерыв. Если мы себя сейчас не побережем, то потом нам придется заниматься не спортом, а гораздо менее приятными вещами», – заявил он.

Чиновник добавил, что люди, конечно, могут ходить за необходимыми продуктами и лекарствами, но не более. «А все, что касается тусовочных мероприятий, когда я вижу гуляющие компании, это однозначно нарушение. Сидим дома», – подчеркнул он.

На вопрос, как долго, по его мнению, еще могут продлиться нерабочие дни, Креков ответил, что вопрос будет решаться «по ситуации» и это станет ясно в течение ближайшего времени.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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