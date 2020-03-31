Как сдать анализ на коронавирус. Испытано на себе (ФОТО)

В России несколько коммерческих лабораторий получили тест-системы, которые позволяют выявлять коронавирус в биоматериале человека. Одна из них работает в Екатеринбурге. Корреспондент «Нового Дня» записался еще в первый день, когда стало известно о начале тестирования, чтобы узнать все детали о том, как проводится исследование.

Важная деталь – сегодня федеральный Роспотребнадзор объявил о том, что НИИ Эпидемиологии ведомства разработало новую тест-систему, которая более точна, чем нынешняя. Она уже прошла клинические испытания и зарегистрирована для использования в России. Причем в ведомстве подчеркнули, что это даст возможность массовых проверок анализов на коронавирус. Однако пока неизвестно, будет ли она доступна для коммерческих клиник и смогут ли жители всех регионов страны по собственному желанию проверяться на covid-19 (пока такая опция есть лишь в некоторых субъектах, в числе которых город Санкт-Петербург, Республика Крым, Чукотка, и т.д.).

Прийти на исследование с улицы нельзя – требуется предварительная запись. Как уже писал «Новый День», принимают только здоровых внешне пациентов – без признаков ОРВИ (их не должно быть в течение последних 14 дней). Также не возьмут анализы у тех, кто был за рубежом в последние две недели, контактировал с теми, кто вернулся из-за границы, или с теми, у кого лабораторно подтвержден коронавирус нового типа. Всех этих людей отправят в Роспотребнадзор. Сотрудники лаборатории рассказали, что в день принимают по 12-15 человек. Некоторые записавшиеся звонят и отказываются, поскольку у них, например, проявляются симптомы ОРВИ.

Приходить заранее нельзя – если в процедурной находится предыдущий клиент, вас попросят ждать на улице, чтобы не допустить контакта. В помещении надо надеть бахилы, обработать руки антисептиком, заполнить анкету о себе. Затем медсестра измерит температуру тела. Интересная деталь – на сайте лаборатории сказано, что измерения проводятся бесконтактным термометром. На деле используется обычный электронный градусник, который нужно ставить в подмышечную впадину. Он один – между пациентами его поливают антисептиком, а потом еще протирают спиртовой салфеткой.

Если температура в пределах нормы (градусник показал 35,8 в моем случае), то медсестра возьмет мазок. Вся процедура занимает буквально несколько секунд, хотя довольно неприятных. Важный момент, о котором предупреждают почему-то не всех пациентов – за три часа до исследования нельзя есть, пить, курить, а также чистить зубы или полоскать рот, если пациент выбрал взятие мазка из зева, а не взятие крови из вены.

Результат должны сообщить на следующий день. С оговоркой – если потребуется дополнительное исследование, то все может затянуться на неделю. Это связано с тем, что тестирование в коммерческих лабораториях пока проводится методом ПЦР. Это не самый надежный способ узнать, болен ли пациент коронавирусом нового типа или нет. Анализ показывать только то, что клетки коронавируса есть в организме, однако этот способ не позволяет отличить SARS-CoV-2 от других SARS-Cov-родственных вирусов. И, конечно, отрицательный результат не гарантирует, что пациент не заразится коронавирусом.

Добавим, что у специалистов вызывает вопросы корректность тестирования на коронавирус. Об этом «Коммерсанту» рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев. «Конечно, сейчас каждый побежит делать анализ на коронавирус. И что? Вот он сделает, ему скажут: да, у вас был коронавирус. Нужны нормальные тест-системы на антитела, то есть чтоб мы знали, что человек переболел. ПЦР – это хорошая тест-система, современная, но она склонна к гипердиагностике», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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