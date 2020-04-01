«Спецавтобаза» объявила мусорную амнистию для предприятий на время путинских каникул

«Спецавтобаза» не будет начислять платежи за мусор с 28 марта по 5 апреля для предприятий, которые не работают в связи с указом президента России Владимира Путина о нерабочих днях в РФ. Части из них региональный оператор по обращению с ТКО сделает перерасчет автоматически. К ним относятся детсады, школы, ссузы и вузы, учреждения дополнительного образования (за исключением Екатеринбурга), а также НИИ, проектные институты и конструкторские бюро Екатеринбурга, библиотеки и архивы, выставочные залы и музеи, кинотеатры, концертные залы, клубы, театры и цирки, пансионаты, дома отдыха и турбазы (за исключением Екатеринбурга), спортивные арены, стадионы, спортклубы и спортцентры, бани и сауны, парикмахерские, косметические салоны и салоны красоты, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, обуви, ключей, часов. «Любой потребитель может уточнить, распространяется ли перерасчет за этот период на него. Для этого нужно позвонить на горячую линию: 8-800-775-00-96 или отправить СМС, сообщение в WhatsApp или Viber по номеру: 8-904-547-00-88. В сообщении нужно указать тему обращения: перерасчет, номер договора, ИНН, адрес объекта», – сказали в пресс-службе предприятия.

Всем, кто не нашел свой вид деятельности в перечне, либо если предприятие попало в список, но приостановка вышла за пределы периода с 28 марта по 5 апреля, нужно направить регоператору официальное заявление на перерасчет с обязательным указанием срока приостановления деятельности. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Все это можно сделать двумя путями – либо отправить письмо на sab@sab-ekb.ru, либо оставить заявку в «Личном кабинете» на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза» sab-ekb.ru

Перерасчеты отразятся в платежных документах апреля, которые потребители получат в мае. Те, кто успеет подать заявление на перерасчет до 10 апреля, получат его также в апрельской квитанции, если после 10 апреля – только в майских квитанциях в июне.

«Обращение с твердыми коммунальными отходами – социально значимое направление работы. Предприятие продолжит бесперебойно предоставлять коммунальную услугу в соответствии с установленными графиками», – отметила директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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