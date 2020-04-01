Студентов-медиков направят в больницы – помогать врачам из-за ситуации с коронавирусом

Студентов-медиков могут направить в больницы, чтобы помогать врачам в период пандемии Covid-19. Речь идет и о тех, кто учится в медицинских вузах, и о тех, кто получает среднее образование в медколледжах.

Как рассказали «Новому Дню» сразу несколько учащихся медицинских средних образовательных учреждений из трех регионов России (Свердловская область, Пермский край и Удмуртия), старшекурсников предупредили, что дипломы могут выдать раньше. «Те, кто в этом году выпускаются, могут получить дипломы уже в апреле. И потом сразу на работу в больницу. Отказываться нельзя – пугают какими-то огромными штрафами, не знаю, насколько это правда, про штрафы, но с выдачей дипломов уже скоро должны дату сказать», – рассказала агентству учащаяся одного из медицинских ссузов.

Как объяснили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава, в выходные министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в регионы письмо, которое объясняет «порядок и принципы привлечения обучающихся, получающих высшее и среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, к оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». По федеральному закону (статья 82 закона «Об образовании в РФ») студенты-медики могут привлекаться в качестве практикантов, а те, кто учится в ординатуре, – в качестве врачей-стажеров.

«Допуск к оказанию медпомощи гражданам могут получить только лица, имеющие теоретические знания и практические навыки участия в оказании медпомощи гражданам, получившие положительный результат сдачи экзамена, проводимого комиссией образовательной организации. Оказание медпомощи гражданам осуществляется только под руководством преподавателей и работников медорганизаций, а в случае врачей-стажеров под руководством врачей-специалистов», – сказано в документе.

В зависимости от знаний и умений студентов, их могут отправить вести консультации для людей, обрабатывать статданные, готовить информационные бюллетени и проводить разъяснительную работу, также они могут быть волонтерами по доставке продуктов тем, кто находится в самоизоляции, принимать участие в «выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, находящимися под наблюдением» и, наконец, участвовать в оказании медицинской помощи гражданам.

«В Свердловской области данный вопрос находится в стадии обсуждения», – сообщили агентству в пресс-службе регионального минздрава.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

В Екатеринбурге начали выдавать льготные лекарства дистанционно и без рецепта. / Высокинский получил представление прокуратуры за то, что екатеринбуржцы остались без газа. / «Спецавтобаза» объявила мусорную амнистию для предприятий на время путинских каникул. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»