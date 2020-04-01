В Екатеринбурге продолжают кормить бездомных, несмотря на указ о закрытии столовых

В Екатеринбурге закрылись благотворительные столовые – как и все другие заведения общепита. Однако бездомные и малоимущие продолжают получать питание.

Как рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь службы милосердия Теона Мгвделадзе, раньше волонтеры брали еду в столовой на Бебеля и раздавали у своего автобуса, теперь поступают иначе. «Готовим своими силами. Добровольцы дома готовят каши, пекут булки, потом передают в автобус милосердия. Готовим, конечно, немного поменьше», – прокомментировала она. Автобус как и раньше стоит у Северного автовокзала, сейчас он приезжает вечером по средам и пятницам. А по вторникам и четвергам еду раздают волонтеры на своих машинах. «Волонтеры раздают еду в масках и перчатках, у нас это все есть. Маски и перчатки бездомные от нас получают, сами они вряд ли что-то знают о пандемии. Пока у нас те же, кто и раньше за едой приходил, прирост на 200 человек каждый месяц, так обычно и бывает. Вроде бы больше людей не стало за помощью обращаться, посмотрим, что дальше будет», – добавила Теона Мгвделадзе.

Также закрылась благотворительная столовая у центра социального обслуживания «Малахит». Еду здесь получали не только бездомные, но и все нуждающиеся – для тех, у кого место жительства есть, организуют доставку. Благотворительный фонд «Люблю и благодарю» по согласованию с минсоцполитики Свердловской области с 1 апреля начинает разносить обеды подопечным по домам. Фонду нужна помощь волонтеров, тех, кто сможет несколько часов в день доставлять еду на Уралмаше. Предполагается работа по двум направлениям – доставка обедов нуждающимся, а также закупка и доставка продуктов для пенсионеров.

Добавим, служба милосердия запустила проект «Время заботы». С 30 марта волонтеры могут сходить в магазин или аптеку и купить необходимое, они в масках, перчатках и узнаваемых футболках – в квартиру при этом не заходят, чтобы не контактировать с пожилыми людьми, попадающими в группу риска.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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