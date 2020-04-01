«Делайте уборку, налегайте на овощи», – тренер рассказал, как не растолстеть во время самоизоляции (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с инструктором тренажерного зала о том, как поддерживать себя в форме, пока находишься дома. Обычно мы сжигаем калории, пока идем на работу, по магазинам или даже на пробежке. Сбой в графике может привести к появлению лишнего веса и к потере формы. Сейчас в социальных сетях пользователи публикуют ролики, как они с помощью моющих средств имитируют беговую дорожку прямо на полу на кухне, или просто занимаются физкультурой в домашних условиях. Тренер Евгений Баранов показал упражнения, которые способствуют расходу калорий. Подробности – в нашем видео.

Как сжечь калории в изоляции

«Нужно комплексно подходить к организму и телу. Без разницы, какую нагрузку вы будете выполнять. Любая нагрузка будет хорошо влиять на организм и тело. Чем больше вы двигаетесь и выполняете физическую активность – тем лучше. Мойте чаще полы, убирайте дома. Это тоже будет физическая активность», – советует старший тренер тренажерного зала Академии единоборств РМК Евгений Баранов.

Он посоветовал обратить внимание и на рацион, есть продукты, которые содержат минимальное количество калорий, – овощи, мясо, рыбу.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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