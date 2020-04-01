Детские площадки начали огораживать защитной лентой (ФОТО)

В Екатеринбурге во дворах жилых домов детские площадки стали огораживать защитной лентой, чтобы люди перестали выходить на улицу. Об этом «Новому Дню» рассказали жители разных ЖК из трех районов города.

«Дезинфекцию вчера устроили. Всю площадку опрыскали средством с хлоркой», – рассказала хозяйка квартиры в ЖК «Малевич».

Аналогичные ограничения пытались ввести в понедельник, но ленты продержались недолго – люди все равно выходили гулять во двор с детьми. Однако сегодня действует указ губернатора, который обновился вчера. Согласно документу, люди не могут покидать свои дома, только в случае крайней необходимости – купить продукты или лекарства, вынести мусор, выгулять собаку, пойти на работу (если предприятие не остановлено в соответствии с приказом президента о нерабочих днях в России) или к врачу за экстренной помощью.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

Приготовьтесь: нарушителей самоизоляции ждут штрафы от 15 до 45 тысяч рублей. / Еще 9 приговоренных к принудительной депортации иностранцев могут вскоре выйти на свободу. / Родители Ани Новожиловой, получившей укол за 160 миллионов, рассказали о состоянии малышки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»