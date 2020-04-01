Зоозащитники бьют тревогу: поток помощи снизился в разы, животным нужны корма и лечение

Зоозащитники по всей России просят неравнодушных граждан помочь животным. Из-за ограничительных мер, связанных с перемещением внутри городов, а также из-за снижения доходов – резко снизился поток помощи в приютах и пунктах передержки. Не хватает кормов, пеленок, наполнителя, а также денег на лечение больных собак и кошек.

Как рассказала РИА «Новый День» руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман, сейчас на попечении фонда около 300 животных – часть из них в приютах, часть на передержках. Но всем подопечным фонд должен обеспечивать корм, условия для содержания, при необходимости – лечение. По словам зоозащитников, в сложное время люди стали значительно меньше помогать. Уже ощущается дефицит кормов, пеленок, подстилок для животных и многого другого. Еле хватает денег на лечение питомцев.

Ситуацию осложняет еще и то, что муниципальный приют на Посадской, 3 (пункт краткосрочного содержания), на этой неделе закрыт на карантин, туда пускают только волонтеров. А помощники не могут прийти и привезти нужные вещи и корма.

«У нас пока работает зоопространство «Мохнатая компания» на Посадской, 44/1. Для посетителей оно тоже закрыто, но там мы принимаем всю необходимую помощь, – рассказала Анна Вайман. – Что касается муниципального приюта, туда не пускают тех, кто хочет вживую посмотреть на собак, чтобы выбрать себе животное и забрать домой. Мы сейчас ведем работу онлайн, рассказываем о наших подопечных в группах в соцсетях. Если кто-то хочет взять собаку уже всерьез, тогда я вывожу ее и везу человеку. Но, конечно, желающих взять собаку стало меньше».

Добавим, что непростая ситуация сложилась не только в Екатеринбурге, но и по всей России. Зоозащитники даже запустили в соцсетях флешмоб #еслинебудетфондов. Организации из разных городов рассказывают своим подписчикам, что будет, если они не смогут работать.

«Сотни бездомных животных не получат своевременную и квалифицированную ветеринарную помощь, не получат корм и укрытие, никто не встанет на защиту их жизни и благополучия, не будет контроля содержания животных в приютах, не будет счастливых историй из дома… этот список можно продолжать бесконечно, – пишут участники флешмоба. – Правда в том, что фонды существуют на ваши пожертвования, а не на какие-то волшебные доходы. Поэтому сейчас нам особенно важна ваша поддержка! Даже небольшая сумма – это большой вклад!»

В «Зоозащите» Екатеринбурга желающих помочь просят приносить вещи на Посадскую, 44/1 (пространство «Меховая компания» @zoo_mk_ekb) с 10 до 12 и с 13 до 18 часов в любой день. Лучше всего выбрать что-то из списка актуальной помощи для животных:

Сухой корм для собак (Pedigree для взрослых собак всех пород, Pedigree для щенков, Chappi, Dod Chow с лососем);

Влажные корма для собак и щенков любой марки;

Сухой корм для стерилизованных кошек и для котят (Perfect Fit, Proplan, Royal Canin)

Влажные корма для кошек и котят любой марки

Диетические корма для кошек и собак, нуждающихся в специальном питании;

Наполнитель для кошек древесный любой марки

Кроме того, нужны брезентовые ошейники и поводки, глистогонные средства и средства от блох, шприцы и лекарства (список лекарств можно уточнить в профиле «Зоозащиты» в Instagram @zoozashita_ekb). Всегда нужны впитывающие пеленки и старые пледы, одеяла, полотенца на подстилки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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