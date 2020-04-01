российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 апреля 2020, 15:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Еще одного уральца после коронавируса выписали из больницы

В Екатеринбурге еще одного пациента с ранее подтвержденным Covid-19 выписали из больницы. В регионе, таким образом, вылечились уже девять человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме.

За последние сутки новых подтвержденных случаев заболевания не было, коронавирус подхватили всего 33 человека. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

В жилом доме из-за смерти бабушки два месяца нет газа (ВИДЕО). / Губернатор Куйвашев велел свердловчанам всегда носить с собой паспорта. / Зоозащитники бьют тревогу: поток помощи снизился в разы, животным нужны корма и лечение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Россию штормит от коронавируса: россияне впали в депрессию, власть проваливает «проверку на прочность»

Полиция будет бороться с коронавирусом мигалками

Губернатор Куйвашев велел свердловчанам всегда носить с собой паспорта

Зоозащитники бьют тревогу: поток помощи снизился в разы, животным нужны корма и лечение

Детские площадки начали огораживать защитной лентой (ФОТО)

Приготовьтесь: нарушителей самоизоляции ждут штрафы от 15 до 45 тысяч рублей

Чиновники ответили на вопрос, на что выживать в карантине и чем платить по кредитам

Мэрия Москвы объявила, что «цифровой концлагерь» вводится только для пациентов с коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,