Еще одного уральца после коронавируса выписали из больницы

В Екатеринбурге еще одного пациента с ранее подтвержденным Covid-19 выписали из больницы. В регионе, таким образом, вылечились уже девять человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме.

За последние сутки новых подтвержденных случаев заболевания не было, коронавирус подхватили всего 33 человека. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Елена Иванова

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