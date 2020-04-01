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Среда, 1 апреля 2020, 15:59 мск

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Полиция будет бороться с коронавирусом мигалками

Главный полицейский Свердловской области Александр Мешков спустил подчиненным указания по борьбе с коронавирусом. Для этого полицейские будут ездить по городу с включенными проблесковыми маячками.

«В целях реализации комплекса дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019 на территории Свердловской области требую обеспечить передвижение на территории обслуживания служебного автотранспорта имеющего цветографическую раскраску (приказ МВД России № 359-2015) с включенными проблесковыми маячками», – говорится в документе, который подписал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков. Документ опубликовал телеграм-канал «Омбудсмен полиции».

О том, что по полицейские машины на самом деле изменили манеру передвижения, «Новому Дню» подтвердил житель Екатеринбурга: «Ездят по городу с мигалками, но без звука и никуда не торопятся».

Екатеринбург, Елена Иванова

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,