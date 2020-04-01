Единорос попросил у народа помощи с открытием ресторана

Депутат свердловского заксобрания, член «Единой России» Владимир Смирнов открывает ресторан восточной кухни в своём торговом центре «Омега» на Уралмаше. Об этом народный избранник написал в своём фейсбуке. Кроме того, он попросил у людей помощи – с выбором названия будущего ресторана. «Не можем определиться с названием, даже провели конкурсы в соцсетях – получили более 200 вариантов», – написал депутат.

Наиболее понравившиеся единоросу варианты выглядят следующим образом:

1. Булгур

2. Kachan

3. Orient Lounge

4. Pastila

5. Хурма

6. Ам, лагман!

7. Шафран (saffron)

8. О! МегаПлов

9. Кунжут

10. Изюм

11. Vostok production

12. Инжир

13. Plov & vine

14. Халва

Депутат написал, что ресторан должен открыться «совсем скоро». Напомним, в Свердловской области указом губернатора региона закрыты все торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы и другие развлекательно-досуговые учреждения из-за ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день число заражений в области составляет 33. Из больницы выписали девятерых, которых удалось вылечить врачам. Трое находятся в тяжелом состоянии, ещё трое – в состоянии средней тяжести.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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