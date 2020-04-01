российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 апреля 2020, 19:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Единорос попросил у народа помощи с открытием ресторана

Депутат свердловского заксобрания, член «Единой России» Владимир Смирнов открывает ресторан восточной кухни в своём торговом центре «Омега» на Уралмаше. Об этом народный избранник написал в своём фейсбуке. Кроме того, он попросил у людей помощи – с выбором названия будущего ресторана. «Не можем определиться с названием, даже провели конкурсы в соцсетях – получили более 200 вариантов», – написал депутат.

Наиболее понравившиеся единоросу варианты выглядят следующим образом:

1. Булгур

2. Kachan

3. Orient Lounge

4. Pastila

5. Хурма

6. Ам, лагман!

7. Шафран (saffron)

8. О! МегаПлов

9. Кунжут

10. Изюм

11. Vostok production

12. Инжир

13. Plov & vine

14. Халва

Депутат написал, что ресторан должен открыться «совсем скоро». Напомним, в Свердловской области указом губернатора региона закрыты все торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы и другие развлекательно-досуговые учреждения из-за ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день число заражений в области составляет 33. Из больницы выписали девятерых, которых удалось вылечить врачам. Трое находятся в тяжелом состоянии, ещё трое – в состоянии средней тяжести.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

Продажи алкоголя подскочили на 40% из-за самоизоляции – введут ли запрет?. / Полиция будет бороться с коронавирусом мигалками. / Еще одного уральца после коронавируса выписали из больницы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Шарташский лесопарк «закрыли» от посетителей

Черногория продлила коронавирусный карантин до середины апреля

Россию штормит от коронавируса: россияне впали в депрессию, власть проваливает «проверку на прочность»

Полиция будет бороться с коронавирусом мигалками

Еще одного уральца после коронавируса выписали из больницы

Губернатор Куйвашев велел свердловчанам всегда носить с собой паспорта

Зоозащитники бьют тревогу: поток помощи снизился в разы, животным нужны корма и лечение

Детские площадки начали огораживать защитной лентой (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,