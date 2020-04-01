В Екатеринбурге скончался отец больного коронавирусом – у него был отрицательный анализ

В Екатеринбурге умер 67-летний пациент городской больницы № 6, отец больного коронавирусом. «У него самого был предварительно отрицательный тест на коронавирус. Пожилой мужчина поступил в городскую больницу c инфарктом поздно вечером 30 марта. После проведенного системного тромболизиса было улучшение по клинике и ЭКГ. Следующие сутки он был стабилен, но затем состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию, где впал в кому. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности», – сообщил в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выразив соболезнования близким и семье мужчины.

Отметим, что на сегодня в Екатеринбурге не было выявлено новых заболевших с коронавирусом. Заражение зафиксировано у 33 человек. По сообщению оперштаба, девять пациентов выписаны по выздоровлению, трое в тяжелом состоянии, трое – в средней тяжести.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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