В Невьянскую ЦРБ с подозрением на коронавирус доставлена жительница Верхнего Тагила

В Невьянске, возможно, появилась первая пациентка с коронавирусом – молодая жительница Верхнего Тагила, которая чуть больше недели назад вернулась из Марокко.

Невьянская газета «Местные ведомости» со ссылкой на врача-эпидемиолога Невьянской ЦРБ Наиля Газетдинова сообщает, что пока диагноз подтвержден только предварительно. Пока 24-летняя пациентка, помещенная в инфекционное отделение местной ЦРБ, чувствует себя хорошо, поэтому направлена не в Екатеринбург, а в ближайшее инфекционное отделение – в Верхнем Тагиле своего нет.

В сообществе «ВКонтакте» «Верхний Тагил Вещает» вчера в 19:17 появился пост с фотографиями, на которых видно, что к многоэтажному дому подъехала машина скорой помощи, из которой вышли санитарные врачи в желтых спецкостюмах. Мнения комментаторов разделились: одни ругают туристку, другие пытаются шутить про запасы гречки и туалетной бумаги. По данным пользователей, ситуация осложняется тем, что дом – малосемейное общежитие, и контактов у заболевшей может оказаться много.

Известно, что девушка проживала с родителями. Они сдали анализы, но подтверждений диагноза у них пока нет. Родители оставлены на домашнем карантине, под медицинским наблюдением.

«Новый День» направил запрос в региональный штаб по борьбе с коронавирусом с просьбой прокомментировать ситуацию. «Информация о лабораторно подтвержденном Covid-19 не соответствует действительности», – сообщили там.

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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