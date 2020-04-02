«Почта России» открыла отделения, но просит клиентов не приходить

Отделения «Почты России» 2 и 3 апреля будут работать и обслуживать клиентов в стандартном режиме. Однако в компании просят жителей по возможности пользоваться дистанционными услугами и не приходить лично.

Как сообщили в пресс-службе почты, по рекомендации Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Между ними будет установлена дистанция в 1,5-2 метра, для этого на пол нанесена специальная разметка.

Кроме того, начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Для этого появилась онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую руководители ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников.

«Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что на сайте и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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