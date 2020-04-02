Мэрия о QR-кодах для контроля горожан: «Екатеринбург изучает опыт других регионов»

Администрация Екатеринбурга пока только изучает опыт Москвы по введению QR-кодов для контроля режима самоизоляции граждан. Будет ли в итоге введена эта схема, в пресс-службе мэрии затруднились дать ответ, передает корреспондент РИА «Новый День».

О возможном использовании QR-кодов упомянул мэр Александр Высокинский во время прямой линии на телеканале «Студия-41». «Мы разрабатываем схему контроля, хотим сделать ее максимально комфортной. Я на подробностях останавливаться не буду, но, скорее всего, QR-коды будут использоваться», – заявил градоначальник.

Позднее свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что этот вопрос еще обсуждается. «Существующие технологии позволяют использовать для контроля внедренные в муниципалитетах системы безопасности, распознавания лиц и тому подобное. Коллеги из Екатеринбурга предложили использовать QR-коды, мы эти предложения анализируем», – написал глава региона.

В Москве предлагается следующая схема контроля. Каждый житель обязан зарегистрироваться на сайте городской администрации, чтобы иметь возможность делать заявку на выход из дома, указав при этом цель: поход на работу, в магазин, выгул собаки и т.д. При одобрении заявки житель получает уникальный QR-код, который можно сохранить на своем смартфоне или распечатать.

Отметим, что пока в Екатеринбурге и Свердловской области действует режим самоизоляции граждан, при котором выходить из дома можно только на работу и в случае крайней необходимости. С нарушителями проводят профилактические беседы полицейские. В регионе также обсуждается возможность введения штрафов за несоблюдение карантинных мер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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