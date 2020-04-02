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Четверг, 2 апреля 2020, 11:37 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области пять новых случаев коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано еще пять случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составило 38 человек. Из них восемь выздоровели.

По данным оперативного штаба Москвы, за последние сутки в России выявлен 771 случай нового коронавируса в 29 регионах. Наибольшее количество заболевших – 595 человек – в Москве. На втором и третьем месте – Московская область (43 случая) и Санкт-Петербург (22 случая).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 3 548 заболевших Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.20

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