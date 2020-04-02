Митрополит Кирилл совершит молитвенный объезд Екатеринбурга с интернет-трансляцией

В субботу, 4 апреля, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит молитвенный объезд Екатеринбурга с пением параклиса Пресвятой Богородице.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе епархии, параклис – особая служба Богородице (в переводе с греческого слово Παράκλησις означает «усердная молитва», «покорное прошение», «утешение»). Молитвенный объезд будет совершен с прошениями о мире всего мира, об укреплении веры, о всех нуждающихся в утешении и выздоровлении, о защите Екатеринбурга от губительного поветрия и смертоносной заразы.

В это же время во всех храмах будет совершаться параклис Божией Матери. Все остальные верующие призываются к домашнему чтению акафиста.

Онлайн-трансляция молитвенного объезда, который совершит архипастырь с духовенством, будет вестись в официальном паблике Екатеринбургской епархии в соцсети «ВКонтакте» с 11:00 ориентировочно.

Чтобы трансляция молитвенного объезда Екатеринбурга с чтением акафиста была доступна как можно большему числу прихожан, в епархии заранее просят всех владельцев современных средств интернет-связи «охватить своей заботой людей старшего поколения, чтобы обеспечить им возможность помолиться вместе с правящим архиереем».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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