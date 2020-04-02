«Попросили доставить бутылку водки – мы отказались», – волонтеры рассказали о своей работе (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в полную силу работают волонтерские движения. Активисты доставляют еду, лекарства, предметы первой необходимости и даже выносят мусор. Но приоритет отдают пожилым людям, так как они, по данным медиков, тяжелее переносят новый штамм коронавируса. К слову, в рядах волонтеров не только студенты. Съемочная группа «Нового Дня» сегодня ездила по заявкам вместе с бизнесвумен, которая принять участие в добром деле, пока ее компания находится на вынужденных выходных – подробности в нашем материале.

Как работают волонтеры

С самого утра в региональное отделение «Молодежки ОНФ» поступают звонки. Перед отправкой волонтеров на заявки координатор Иван Щербицкий напоминает активистам о мерах предосторожности. Самое главное – минимальный контакт с обратившимися гражданами. Все волонтеры выходят на вызовы строго в медицинских масках, резиновых перчатках и с флакончиком антисептика в кармане. В квартиры к гражданам заходить нельзя, от угощения нужно отказаться.

После инструктажа новоиспеченный волонтер Яна отправляется в свой Mercedes. Бизнесвумен отправила компанию на выходные и пока решила помочь людям. «Нельзя оставаться безучастными в сложившейся ситуации», – говорит она.

Волонтеры прибыли на помощь к женщине-инвалиду второй группы, недавно она перенесла инсульт. Пенсионерка обратилась к активистам, чтобы для нее купили продукты по списку и вынесли мусор. Но выяснилось, что заявка уже была выполнена коллегами по цеху «Молодежки ОНФ». И наша съемочная группа вместе с волонтерами отправилась на другой вызов – получить по рецепту лекарство для пожилого мужчины. В аптеке какое-то время не могли найти рецепт. Позже на место прибыл еще один волонтер, который помог разрешить спор, и лекарства были доставлены адресату.

Ежедневно в Екатеринбурге волонтеры выполняют порядка 70-80 заявок. Среди них покупка продуктов на деньги обратившихся либо получение лекарств, а иногда и вынос мусора. «Однажды попросили доставить бутылку водки, но мы были вынуждены отказать, – рассказывает координатор «Молодежки ОНФ» Свердловской области Иван Щербицкий. – Самая приятная заявка: были у заслуженного учителя, у нее был день рождения. Мы приехали, привезли ей подарок от нас».

Активисты не занимаются выгулом собак, и им строго запрещено проходить в квартиры к людям – это решение принято в целях безопасности, как самих волонтеров, так и людей, которые нуждаются в помощи.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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