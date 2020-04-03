В Екатеринбурге откроются детские сады для тех, чьи родители работают

На следующей неделе в Екатеринбурге откроются детские сады для детей, чьи родители продолжают работать. Это врачи, сотрудники экстренных служб, МВД и предприятий, которым разрешено не закрываться по указу президента.

«Мы сделаем так, что каждый горожанин сможет выйти на сайт администрации, зарегистрироваться, прислать документы о себе, мы пришлем адрес детского сада куда ребеночка вести, и автоматически включим ребенка в список к этому детскому саду. Мы не будем запускать все несколько сотен наших детских садов, пока в городе будет работать 35, может быть, 40 детских садов, по несколько на каждый район. Мы постараемся всех деток наших коллег, кто находится на боевых постах, принять», – сообщил глава города Александр Высокинский в эфире «Эхо Москвы-Екатеринбург».

Сегодня в администрации будет совещание по этому поводу, подробностями позже должна поделиться начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева. Также решается вопрос, что делать со школьным питанием, на которое выделяются деньги из бюджета, но дети его не получают, так как школы закрыты. По словам Высокинского, рассматриваются два варианта: или перечислить деньги тем группам населения, кто входит в перечень получающих бесплатное питание, или организовать доставку продуктов на дом. Когда решение по этому вопросу будет принято, Высокинский не сказал.

Екатеринбург, Елена Иванова

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