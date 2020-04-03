В Свердловской области еще один случай коронавируса

За последние сутки в Свердловской области подтвердился еще один случай заражения Covid-19. Таким образом, этот диагноз поставили всего 39 жителям региона.

По России за последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, скончались четыре человека.

Екатеринбург, Елена Иванова

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