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Пятница, 3 апреля 2020, 16:12 мск

Новости Екатеринбург

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«Все стоит, работникам надо чем-то платить», – уральцы о продлении вынужденных выходных (ВИДЕО)

Прошло чуть меньше суток с момента, когда президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Мера предпринята для того, чтобы уменьшить шанс распространения коронавируса Covid-19.

Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать у прохожих, поддерживают ли они такое решение главы государства. Выяснилось, что одни вообще не слышали про обращение Путина, другие недовольны, так как волнуются, что это повлияет на достаток их семей. Некоторые уверены, что не ощутят разницу, так как уже несколько недель работают дома.

Особенно негативно реагируют предприниматели, которые гадают, как выжить в столь продолжительные выходные, если бизнес стоит. Подробности – в нашем видео.

Как выживать в карантин

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Екатеринбург. Другие новости 03.04.20

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