Пандемия коронавируса оставила без работы домработниц

Коронавирус оставил без работы сервис клининга в Екатеринбурге. Как сообщает «Новый День», самоизолировавшиеся уральцы перестали пускать в свои дома домработниц, больше не вызывают для уборки сотрудников клининговых компаний. Теперь сидящие дома люди с воодушевлением борются за чистоту жилищ самостоятельно и выкладывают фотографии процесса и результата в социальных сетях.

Клининговые компании надеются, что после карантина спрос на их услуги восстановится. Пока же и безработные домработницы нанимаются убирать магазины и аптеки, нуждающиеся во время пандемии в дополнительной уборке.

Екатеринбург, Елена Васильева

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