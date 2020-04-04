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Суббота, 4 апреля 2020, 11:21 мск

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На границах городов севера Свердловской области выставили КПП с медиками

На въездах в Красноуральск проверяют автомобили, въезжающие в город. Выставлены посты ДПС, там же находятся медики – они проверяют температуру водителей и пассажиров.

«Особенный контроль за приехавшими из-за рубежа или из другой области. Всем им напоминают, что они обязаны быть на карантине дома в течение 14 дней, за нарушение карантина установлены штрафы. У всех приехавших из-за рубежа или из другой области берутся тесты на коронавирус, за ними устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней», – сообщается на официальной странице администрации Красноуральска «ВКонтакте». В региональном оперштабе «Новому Дню» уточнили, что решение о контроле на въездах принималось на городском уровне. По данным штаба, такая же мера принята в Серове.

Отметим, по последним данным, в Свердловской области 39 подтвержденных случаев коронавируса – треть из них уже вылечились. Известно, что диагноз поставили жителям Екатеринбурга, Заречного, Камышлова и Ревды.

Красноуральск, Светлана Загороднева

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