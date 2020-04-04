Новый случай коронавируса подтвердили на Среднем Урале

За последние сутки в Свердловской области подтвердился еще один случай коронавируса. Всего, таким образом, диагноз поставили 40 жителям региона, по последним данным, вылечились 13 человек.

За сутки прирост по России составил 582 случая, по-прежнему большинство заболевших находятся в Москве. Зафиксировано девять летальных исходов. В Свердловской области летальных случаев не было.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 04.04.20

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