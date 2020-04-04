«Карантин – это прекрасная возможность перезагрузить отношения», – как пережить самоизоляцию парам (ВИДЕО)

Приближается вторая нерабочая неделя апреля. Многие нелегко переносят режим самоизоляции, периодически выходя на улицу для прогулки, поездки на велосипеде или похода в магазин. Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с директором по развитию музея «Об этом» Андреем Коном, который рассказал, что для многих пар карантин превращается в настоящие испытание, во время которого важно суметь сохранить отношения. В том числе проблемы у пары могут возникнуть и в сексуальной жизни. А как этого избежать – в нашем видео.

Секс на карантине

Кром того, разбавить однообразные карантинные будни можно, занявшись совместно ремонтом или уборкой. Либо пройти обучение, например, массажу. «Если есть какие-то проблемы в паре – они могут обостриться. Надо быть к этому готовым. Для остальных – это прекрасная возможность перезагрузить свои отношения тотально, выйти совершенно на новый уровень. Вы классно провели карантин, если совершенно по-новому смотрите на своего партнера», – дополнил Андрей Кон.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 04.04.20

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