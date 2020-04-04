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Суббота, 4 апреля 2020, 14:59 мск

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Из-за коронавируса в Нижней Туре устроили уборку

В Нижней Туре началась санитарная уборка улиц. По информации местного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, город моют с применением хлорки, но ее количество безопасно для граждан. Случаев подтвержденного коронавируса в Нижней Туре нет.

В соцсетях горожане указывают, что уборку провели «для галочки». «Я сегодня видел как «обрабатывают». Снял видео. Данная обработка сделана «для галочки». Наша местная администрация, даже в такой ситуации показывает, что пофиг им на людей. Видео отправил в Роспотребнадзор», – пишет Дмитрий Дзерия в сообществе «Газета Время, город Нижняя Тура». «Ну не судите строго, они же первый раз!», – отвечает другой местный житель.

Нижняя Тура, Елена Иванова

Нижняя Тура. Другие новости 04.04.20

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